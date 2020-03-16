公院醫護外遊回港或需轉非臨牀崗位14日　倘需檢疫要用年假填補 (22:56)

醫管局回覆表示，因應新冠病毒在世界各地的疫情，醫管局正在部署海外回港員工的檢疫及工作安排，包括安排非臨牀工作或暫時休假。各公立醫院會瞭解員工放假外遊資料和進行風險評估，在平衡風險及運作情況下，及早就人手規劃作出準備。

九龍西醫院聯網醫護收到的聯網電郵指出，若於3月14日後離港而回港後需接受檢疫，14日檢疫期需要用自己的年假填補，若年假不足14日就需要放無薪假；若有關旅程屬必要或與工作相關，則有可能另作安排。

有九龍東、九龍中醫院聯網的醫護人員亦收到部門通知，若外遊後需強制檢疫，要用自己年假作檢疫，如從不需要強制檢疫國家或地區回港後，則需要轉到非臨牀崗位14日。

醫管局最新發出的《防疫快訊》指出，所有海外培訓已因應疫情而暫停。

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