港府增購6萬電子手環　明起歐洲回港者須戴上檢疫 (21:30)

創科局發言人表示，政府上周六（14日）起已使用手機應用程式配合電子手環，監察在家接受檢疫的人，效果理想，現在會進一步把技術應用於監察即將接受強制檢疫的人，加強檢疫成效。

據了解，政府將進一步以手機應用程式配合電子手環用於監察接受強制家居檢者，包括將於17日起從歐洲回港的人，以及19日起於英美回港的人。

發言人稱，政府資訊科技總監辦公室與本地創科公司「隨賞科技有限公司」（Compathnion Technology Limited）合作。該公司聯同本地大學研發手機應用程式，可配合電子手環，透過人工智能（AI）及大數據分析各種訊號變化，進一步核實接受檢疫的人是否身處家中。

一旦接受檢疫者離家，衛生署及警方會即時知悉及跟進。政府會透過多項措施監測接受檢疫者有否遵從檢疫令，包括透過通訊軟件（以WhatsApp或WeChat）分享實時地點。資科辦設立的家居檢疫聯絡中心工作人員，會不時核實相關人士是否留在其報住的地址，並以視像通話作突擊檢查，確保其留在居所。

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