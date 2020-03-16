口罩工廠被指「走佬」　創辦人稱被迫搬廠遭抹黑 (21:45)

有網上帖文指出，口罩生產線Mask Factory口罩工廠「走佬」，圖文並茂指其生產線已搬離屯門廠房。「口罩工廠」創辦人之一唐先生向本報表示被人抹黑，「搬個廠都要畀人插一刀」，稱已於流浮山租用2萬呎廠房，更會由1條生產線逐步擴充至6條生產線，預售的口罩亦會如期在月底出貨。
有網民在討論區發文，指摘「口罩工廠」在有ISO認證的廠房「影完相就搬嘢走佬」，現時已把機器搬往流浮山鐵皮倉，並附上多張搬運機器過程的照片，以及由「口罩工廠」與廠房場主「聯富國際貿易」簽署的免責聲明及退場確認書，引起網民熱議。
唐先生向本報表示「口罩工廠」遭人抹黑，稱場主於整個過程中「變臉」。唐先生稱，場主由一開始很支持，及至政府宣布本地口罩生產資助計劃，場主得悉「口罩工廠」無意申請資助後，開始借故趕走他們，「又說要裝修、又影相」，更懷疑討論區帖文的照片由場主方面提供。
向「口罩工廠」提供屯門廠房的「聯富國際貿易」負責人梁先生表示，廠房原為食物工場，轉做口罩工場需要升級裝修。
創辦人稱準備未足拒傳媒拍攝
唐先生表示，其口罩生產線已搬往流浮山，稱其合作伙伴「OK便利店」亦已知悉。唐先生說，新廠房已獲ISO無塵空間認證，將於本月20日投入運作，會如期在月底出貨。惟他未有交代實質地址，並以準備未足為由，拒絕傳媒到場拍攝。
另外，「口罩工廠」的facebook今日（16日）凌晨曾一度發文稱，已就「造謠抹黑」事件到警署報案，警方證實一名48歲公司男負責人凌晨到天水圍警署報案，指其個人資料在網上被公開，其公司亦被人於網上以言論抹黑，報案人會聯絡律師及相關機構跟進，要求警方備案，案件列作「求警協助」。
消委會提醒，無論透過實體店或網上購買口罩，要注意商戶的口碑信譽、供應來源和是否符合相關產品標準等，呼籲消費者面對不同渠道發放的資訊時，要小心衡量及求證，理性判斷，切勿盡信未經證實的流言。
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