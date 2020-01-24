【立法會選舉】長者孕婦等倡優先投票　總選舉事務主任：考慮可直入票站排隊 (20:00)

經民聯劉業強問及，會否安排長者、孕婦及殘疾者另行排隊、以及懷孕初期可如何處理；總選舉事務主任翁應輝稱，選舉管理委員會正聽取市民意見，他稱可考慮這些人直接進入票站內排隊，縮減在外面排隊時間；至於懷孕初期婦人，他稱肉眼難辨認，建議需要提供醫生證明。

多名議員亦關注候選人定義，包括若參加政黨內部遴選是否已成為候選人。民主黨林卓廷問及，黨內初選亦要面向公眾，是否當作候選人；陳帥夫稱，法例要求是「公開宣布、有意參選」，林卓廷追問，李梓敬及容海恩都有意參加新民黨初選，是否計算在內？陳帥夫稱，若參加內部遴選，難言無意去參加立法會選舉；但強調是要候選人「公開宣布」。

人民力量陳志全提到，若直至立法會選舉時新冠病毒疫情仍未緩和，可如何處理；陳帥夫僅表示會密切注視疫情，做好一切準備，希望屆時疫情不太嚴重。

其他報道：涉毆女童及逼拍裸照 10男女童申保釋被拒須入住兒童院

其他報道：無業漢偷5支消毒酒精囚14日

其他報道：香港迪士尼連續5年虧損 去年淨虧損1.05億元