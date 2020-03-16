本港增7宗確診新冠病毒及2宗初步陽性　大部分有外遊紀錄 (17:27)

個案150：

．37歲男子，2月28至3月15日前往荷蘭公幹，曾參觀展覽（另一名曾參觀展覽者其後確診）

．3月13日發燒，14日咳嗽及喉嚨痛，3月15日乘搭國泰航空CX270返港

．返港後入住唯港薈，曾到油麻地看醫生，其後入住廣華醫院

．3月2至7日一名同事前往荷蘭加入一同工作，他感身體不適入住瑪嘉烈醫院

個案151：

．30歲外籍操法語的男子，2月15日至3月10日從西非多哥前往迪拜

．3月8日於迪拜時有咳嗽

．3月10日乘搭阿聯酋航空EK380從迪拜返港

．返港後入住重慶大廈四季陽光國際酒店

．3月13日曾到回教教堂祈禱，另曾到長沙灣買電器

．3月15日感身體情況轉差到醫院求診

個案152：

．73歲男子，居於屯門海典軒，與太太、兒子、孫女及工人同住

．3月5日至3月13日與太太參加美麗華旅遊埃及旅行團，該團約有20人

．3月13日乘搭埃及航空MS960從埃及飛往泰國曼谷，再從曼谷乘機返港

．返港後乘搭龍運巴士E33線回家

．3月13日頭痛、3月14日發燒及咳嗽

．3月15日曾到住所樓下茶樓飲茶，其後到屯門醫院求診

．同團太太及2名團友亦感不適，入院進行病毒檢測初步呈陰性

個案153：

．26歲女子，居於大圍曉翠山莊10座，為個案143的35歲男子的朋友

．2月26至3月11日與個案143男子前往日本北海道滑雪

．3月13日到長沙灣金百盛中心上班

．3月15日感頭痛入住威爾斯親王醫院

個案154：

．42歲女子

．3月7日至14日由香港前往英國倫敦、德國及奧地利

．於奧地利與3名朋友一同滑雪，其間感到骨痛及喉嚨痛

．3月11日肌肉痛，3月12日咳嗽

．3月14日乘搭英國航空BA0027由倫敦返港

．返港後到伊利沙伯醫院求診

．回港後沒有上班

個案155：

．58歲男子，為個案143的35歲男子的司機

．居於鑽石山龍蟠苑龍珠閣，與太太、女兒及兄長同住

．沒有外遊紀錄

．3月11及12日曾接載僱主前往個案153的26歲女子住所

．曾進入僱主住所逗留數小時

．3月15日覺得有發燒因而入院

個案156：

．59歲男子

．1月22日至2月28日在瑞士

．2月28日至3月6在奧地利滑雪

．3月9日有咳、發燒及喉痛

．3月12日回港，入住金鐘港島香格里拉大酒店

．3月13日在灣仔合和中心上班

．3月15日不適，與朋友吃飯在金鐘香港JW萬豪酒店時不適召喚救護車入院

另外，2宗初步陽性個案：

個案157（初步陽性）：

．42歲女子

．居於大埔逸瓏灣16座

．3月2日及3日往觀塘Two Harbour Square上班

．3月6日與朋友（個案158）到溫哥華，3月7日至14日滑雪

．3月15日乘CX837航班的商務客位回港後，乘搭的士回家

．返港後有氣促、咳

個案158（初步陽性）：

．41歲女子，東區醫院內科醫生。據了解，她是該院心臟科副顧問醫生

．與個案157的女子同往溫哥華

．回港後沒有上班，沒有接觸其他醫護同事

．有低燒、肺花徵狀

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