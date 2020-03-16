返港留學生︰英國學校不准學生戴口罩　港人衛生意識較高 (15:45)

19歲的陳同學在英國倫敦讀書，今日（16日）提早在學期完結前回港。她在飛機上穿上全身保護衣、眼罩、口罩等，並表示幾乎全機爆滿，乘客大部分是香港人。她說，在認識的港人圈子中，「沒有人不回香港」。被問到疫情下的倫敦氣氛如何，她說，「沒有氣氛，完全不似有疫情」，有感港人衛生意識較高，認為回港較安全；她回港後會自行家居隔離14天。

同在倫敦讀大學的羅同學表示，回港機票「一票難求」，他聽聞在大學宣布停課後，直航經濟艙機票升至3萬港元一張，對於買到機票回港感開心。羅同學說，在十多小時的航程中不吃不喝，因不想脫下口罩。他表示，最快9月才會回英國。

另外，在英國讀高中一年級的麥同學表示，學校不准學生戴口罩，稱戴口罩並不尋常，會嚇倒校內其他人。

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