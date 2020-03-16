返港留學生︰英國學校不准學生戴口罩　港人衛生意識較高 (15:45)

新型冠狀病毒肺炎全球肆虐，不少在外地留學的香港學生回港避開疫情。有抵港留學生穿上全身保護衣乘飛機，稱所認識的港人朋友中「沒有人不回香港」。另有人表示回港機票「一票難求」，直航的經濟艙機票曾升至3萬元一張。
19歲的陳同學在英國倫敦讀書，今日（16日）提早在學期完結前回港。她在飛機上穿上全身保護衣、眼罩、口罩等，並表示幾乎全機爆滿，乘客大部分是香港人。她說，在認識的港人圈子中，「沒有人不回香港」。被問到疫情下的倫敦氣氛如何，她說，「沒有氣氛，完全不似有疫情」，有感港人衛生意識較高，認為回港較安全；她回港後會自行家居隔離14天。
同在倫敦讀大學的羅同學表示，回港機票「一票難求」，他聽聞在大學宣布停課後，直航經濟艙機票升至3萬港元一張，對於買到機票回港感開心。羅同學說，在十多小時的航程中不吃不喝，因不想脫下口罩。他表示，最快9月才會回英國。
另外，在英國讀高中一年級的麥同學表示，學校不准學生戴口罩，稱戴口罩並不尋常，會嚇倒校內其他人。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 留學生 回港 英國 編輯推介