檢疫暫住設施收費防濫用　入住者明起每日付200元 (14:36)

2月8日起，從內地入境或在抵港前14天內曾到內地的人（湖北省除外），抵港後必須強制在家居或其他住所接受隔離檢疫14天。香港居民一般會在家居或其自行安排的住所檢疫，當局亦會在他們入境時提供本地私營賓館或酒店資料供參考。若香港居民在本港無法安排入住地方，則會由政府安排入住暫住設施檢疫，即曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村。

強制檢疫措施生效以來，已有700多人次入住上述3個由政府提供的暫住設施。目前3個暫住設施的入住率已接近飽和，預計暫住設施將不足以應付所有從內地回港的香港居民需要，當局表示，必須為真正有支援需要的人預留暫住設施。

多次往返內地者重複入住

同時，當局留意到有懷疑濫用暫住設施的情況，例如有香港居民在強制檢疫措施於2月8日生效後多次往返內地，並重複入住暫住設施；亦有香港居民在有本地居所的情況下，堅持入住暫住設施。有見及此，政府明日起向入住暫住設施的人收費，以打擊濫用情況及把宿位留給真正有需要的人。

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