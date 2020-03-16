袁國勇倡所有入境本港的人須隔離 (13:45)

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，香港大學微生物學系講座教授袁國勇、港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（16日）接受商台節目訪問，袁國勇表示，由於現時新冠肺炎疫情全球大流行，加上很多國家的公共衛生能力和測試數目未明，建議所有入境本港的人均須隔離。何栢良則認為所有曾離境香港的人，回港後須在家居或酒店強制隔離14日，他指出，很多國家沒試劑，某些國家、地區不主動進行病毒測試，確診數目較少或沒有確診，但不等於真實感染人數。
何栢良指出，疫情較嚴重的地區，如英國、美國、歐洲等，應拒絕來自該些地區的非香港居民入境，措施先實施一個月，再按當地新增確診個案速度調整，他預料這星期開始會有大量身處外地的港人返港，對未來兩星期本港疫情感擔心。
何栢良又建議從高危地區入境的人抵港時應即時進行至少一次病毒測試，並作詳細醫學檢查。他解釋，過去兩星期本港40多宗確診個案中，七成有外遊史，其中至少10名患者未返港或乘坐飛機時已發病，出現咳、流鼻水等徵狀，但沒有一人申報病徵。
另外，袁國勇表示，如果英國沒採取任何防疫措施、不增加社交距離，預料當地2至4星期內確診病例急增，形容疫情嚴重性將與韓國、意大利相似。他建議身處英國的長者及長期病患者等高風險的人，可選擇返港後隔離14日，如仍選擇留在當地，則應避免外出。
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