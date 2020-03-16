袁國勇倡所有入境本港的人須隔離 (13:45)

何栢良指出，疫情較嚴重的地區，如英國、美國、歐洲等，應拒絕來自該些地區的非香港居民入境，措施先實施一個月，再按當地新增確診個案速度調整，他預料這星期開始會有大量身處外地的港人返港，對未來兩星期本港疫情感擔心。

何栢良又建議從高危地區入境的人抵港時應即時進行至少一次病毒測試，並作詳細醫學檢查。他解釋，過去兩星期本港40多宗確診個案中，七成有外遊史，其中至少10名患者未返港或乘坐飛機時已發病，出現咳、流鼻水等徵狀，但沒有一人申報病徵。

另外，袁國勇表示，如果英國沒採取任何防疫措施、不增加社交距離，預料當地2至4星期內確診病例急增，形容疫情嚴重性將與韓國、意大利相似。他建議身處英國的長者及長期病患者等高風險的人，可選擇返港後隔離14日，如仍選擇留在當地，則應避免外出。

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