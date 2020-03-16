城巴車長確診　利東邨巴士總站加強清潔 (11:45)

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本報今早到利東邨巴士總站觀察，該站一名城巴站長透露，確診車長為新人，開工數月後請假外遊，回港開工3日後確診。站長說，涉事車長多數「攝更」，沒有固定駕駛路線，工作時會戴眼鏡、口罩及手套「包實自己」，巴士回站後他不會入更亭，「多數自己一個，最多入來斟水。」

現場所見，車站內有清潔工加緊清潔站牌及車廂，部分車長開車前亦自行清潔軚盤及擋風玻璃。但有清潔工指出，由於巴士需準時開出，故每部巴士回站後的清潔時間只有約5至10分鐘，未必夠時間徹底清潔整個車廂。他又坦言，自己較少抹軚盤，多數只清潔司機位的扶手。

有城巴車長表示，自己開車前不會抺軚盤，得悉有同事確診後亦未有太擔心，認為戴好口罩就能保障自己：「唔通唔返工咩！」

利東邨居民梁太今早帶同讀小三的女兒，乘搭98號巴士到香港仔補習。她表示，由於停課後學校只安排網上功課，她擔心女兒追不上進度，故每周到香港仔補習5日，每次出門都是坐巴士。梁太為女兒戴上口罩及護目鏡，並提醒女兒勿觸碰四周物件。梁小朋友表示，每次下車後都會用洗手液清潔。

另一利東邨居民陳先生今早乘98線到香港仔買餸。他知悉有城巴司機確診，但認為「避唔到咁多」，有自備洗手液隨時消毒雙手。他表示沒考慮改乘其他交通工具，由於城巴最方便，故利東邨居民依賴城巴，「如果行去香港仔要行半個鐘。」他留意到今早有清潔工在站頭清潔，但質疑成效，「抺個站牌有咩用？」

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