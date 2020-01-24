【消委會報告．海外婚禮套餐】同一地點差價達10萬元　黑色旅警或不獲退款 (12:23)

象徵式結婚證書 不具法律效力

消委會於今年1月檢視10間海外婚禮服務商，包括5間旅行社及5間婚禮服務統籌公司或婚紗攝影公司，調查共51個海外婚禮套餐的收費及服務內容，收費由約25,000元至超過130,000元。在4個較多新人選擇的地區沖繩、峇里、關島及布拉格中，以峇里套餐為例，服務商「華德培薇婷」收費最低31,600元，與另一服務商「Love's On by EGL東瀛遊」最高收費133,000元，價錢相差逾10萬元。華德培薇婷在教堂舉行婚禮，東瀛遊則在度假村內懸浮於水面的透明大道上舉行婚禮，另包傘童花女、新人按摩服務、4小時婚禮攝錄服務及2晚酒店住宿。

消委會提醒，大部分海外婚禮套餐只包括象徵式紀念結婚證書，不具法律效力。若需服務商代辦申請當地法定結婚證書的手續，服務費由3000元至15,000元不等。此外，若選擇於周六、周日、旺季、本港或當地公眾假期等特定日子舉行婚禮，部分套餐設有附加費，由1000至22,000元不等，或套餐收費的20%。

建議訂立書面合約

消委會建議準新人留意，一旦落實海外婚禮日期，有1間服務商表示不可改期，部分服務商會視乎情況決定是否退款，部分則視乎通知日期，收取最高達套餐收費100%的行政費。

如遇天災、暴亂或黑色旅遊警示等突發情況，8間服務商不設退款，只可讓消費者延期舉行婚禮；「捷旅旅遊」會視乎情況退回部分收費，或讓消費者延期或轉往其他地區舉行婚禮；另一服務商「Wedding Centre」會視乎供應商才決定安排。

消委會建議準新人僱用服務商舉辦海外婚禮，要了解清楚服務條款及細節，並須訂立書面合約，一些特別要求如額外攝影或攝錄服務、指定景點、拍攝效果、影片製作時間等，亦應清晰訂明，萬一出現爭議，可作為追討的憑據。

消委會報告 相關報道：

【潤唇膏】八成潤唇膏檢出潛在有害礦物油質 部分或有致癌風險

【二手家俬】回收公司要求家俬新淨可重用 上門若有差異或拒收兼額外收費