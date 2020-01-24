【消委會報告．潤唇膏】八成潤唇膏檢出潛在有害礦物油物質　部分或有致癌風險 (11:25)

潤唇膏可以護理雙唇，消委會測試市面上45款潤唇膏，發現八成樣本檢出潛在有害的礦物油物質MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）或MOAH（礦物油芳香碳氫化合物）。消委會引述歐盟食物安全局（European Food Safety Authority）在2012年發表的意見書，表示部分MOSH可能會在體內脂肪組織及多個器官內積存；而MOAH可能含有致癌物質，部分懷疑有基因毒性和致癌性，經飲食攝入MOAH的安全風險值得關注。