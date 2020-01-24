【消委會報告．潤唇膏】八成潤唇膏檢出潛在有害礦物油物質　部分或有致癌風險 (11:25)

潤唇膏可以護理雙唇，消委會測試市面上45款潤唇膏，發現八成樣本檢出潛在有害的礦物油物質MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）或MOAH（礦物油芳香碳氫化合物）。消委會引述歐盟食物安全局（European Food Safety Authority）在2012年發表的意見書，表示部分MOSH可能會在體內脂肪組織及多個器官內積存；而MOAH可能含有致癌物質，部分懷疑有基因毒性和致癌性，經飲食攝入MOAH的安全風險值得關注。
45款潤唇膏中，八成樣本檢出MOSH及MOAH，當中5款樣本的MOSH混合物含量，未能符合德國聯邦風險評估研究所所引述的行業建議上限即5%， 含量最高的1款檢出40.8%；14款樣本的長鏈MOSH混合物含量未能符合歐洲消費者組織所建議的安全限值即10%，含量最高的1款檢出 49.7%；另外，23款樣本檢出MOAH混合物，總量最高達4.5%，長期使用或致健康疑慮。
7款沒檢出MOSH及MOAH、總評5分的潤唇膏（品牌／大約零售價／聲稱原產地）
lavera有機抗敏潤唇膏／$39／德國
Herbacin德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏／$45／德國
Jurlique純天然護唇霜／$230／澳洲
L'Occitane Ultra Rich Lip Balm／$85／法國
Dr. Hauschka滋養潤唇膏／$160／德國
Melvita有機堅果保濕潤唇膏／$85／法國
BURT'S BEES蜜蠟皇牌潤唇膏／$52／美國
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