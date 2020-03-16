第二批專機最快下周二成行　接載武漢及周邊3市港人回港 (10:53)

聶德權表示，目前仍有約3400名港人滯留湖北，分佈在37個城市。今次繼續由他和入境處長曾國衞帶隊前往，由國泰港龍航空及國泰航空提供服務，同樣是由武漢天河機場出發。該批港人返港後須入住檢疫中心隔離14天。聶德權表示，湖北省其他較偏遠地方如宜昌、恩施，若有緊急個案特區政府也會處理，但需要面對交通時間長及運輸安排的問題，會盡可能接載他們回港。

他稱，希望乘坐包機的孝感市、咸寧市、黃石市及武漢港人，若之前未聯絡過入境處協助在外香港居民小組或駐武漢辦事處，需於明日（17日）下午6時前，致電熱線1868或電郵聯絡協助在外香港居民小組。如果之前曾接觸過入境處的人毋須再致電，入境處會主動聯絡，確認登記。

他又稱，現時湖北省共有14名港人確診，比之前新增1人，該個案是一名79歲女性，現於武漢的醫院留醫，情況穩定。他並稱，一名長居武漢的港人男子染疫逝世，有10人已出院，3人仍留院，其中一人情況嚴重。

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