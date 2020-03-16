2月訪港旅客量按年跌九成六　旅發局4億推廣消費旅遊活動 (09:00)

2月8日前（即政府實行大幅關閉入境口岸前），每日約有1萬至2萬名旅客訪港；2月8日後，訪港旅客平均每日約3300人次，當中約八成為非內地旅客。因應疫情發展，旅發局預計，3月訪港旅客數字可能會進一步減少。

旅發局總幹事程鼎一表示，將於2020/21年度開展接近4億元推廣，涵蓋本地及海外旅行社、酒店、航空公司、景點、零售、餐飲及會展業等，有三大方向工作：

一，推動本地氣氛及消費信心，例如資助零售、餐飲界別共同進行消費者推廣；

二，伙拍業界加強客源巿場推廣；資助業界進行推廣，包括豁免展銷會及訪問團等費用；

三，資助業界爭取更多會展及獎勵旅遊活動來港，例如伙拍酒店業界推出「商聚・香港」，為企業會議及獎勵旅遊團體提供免費會議套餐或餐飲套餐。

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，一切推廣宣傳需待疫情緩和再談，認為旅發局旨在派「定心丸」，但推動本港消費信心並非旅發局工作，旅發局待疫情緩和後應盡力到海外宣傳。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，贊成先刺激本地消費，並建議進一步推廣至吸引廣東省或大灣區客源，再逐步吸納短線城市旅客，而要恢復長線市場的旅客料需較長時間。