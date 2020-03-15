港增4宗新冠肺炎確診　患者均有外遊紀錄 (16:51)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，35歲男子（個案143）曾前往日本北海道滑雪，29歲外籍男子（個案144）曾前往德國、奧地利。另外兩人為朋友，分別是37歲男子（個案145）及39歲男子（個案146），兩人曾往法國滑雪。

個案143：

．35歲男子

．居於粉嶺華明邨禮明樓

．2月26日與朋友前往日本北海道滑雪

．3月11日乘國泰航班，從日本大阪返港

個案144：

．29歲外籍男子

．3月5日至6日前往德國，其後駕車前往奧地利與朋友見面（朋友其後確診），其間沒戴上口罩，之後再返回德國

．3月12日於德國法蘭克福乘漢莎航空LH796，3月13日到港

．返港後入住灣仔灣景國際酒店

個案145：

．37歲男子

．居於西貢白沙灣

．曾前往法國滑雪

．3月13日乘國泰航空CX260，從法國巴黎返港

個案146：

．39歲外籍男子

．3月3日從香港前往法國，會合朋友（個案145）一同滑雪

．3月13日乘國泰航空CX260，從法國巴黎返港

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