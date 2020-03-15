港增4宗新冠肺炎確診　患者均有外遊紀錄 (16:51)

本港今日（15日）新增4宗確診感染新型冠狀病毒肺炎個案，4人均有外遊紀錄。
衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，35歲男子（個案143）曾前往日本北海道滑雪，29歲外籍男子（個案144）曾前往德國、奧地利。另外兩人為朋友，分別是37歲男子（個案145）及39歲男子（個案146），兩人曾往法國滑雪。
個案143：
．35歲男子
．居於粉嶺華明邨禮明樓
．2月26日與朋友前往日本北海道滑雪
．3月11日乘國泰航班，從日本大阪返港
個案144：
．29歲外籍男子
．3月5日至6日前往德國，其後駕車前往奧地利與朋友見面（朋友其後確診），其間沒戴上口罩，之後再返回德國
．3月12日於德國法蘭克福乘漢莎航空LH796，3月13日到港
．返港後入住灣仔灣景國際酒店
個案145：
．37歲男子
．居於西貢白沙灣
．曾前往法國滑雪
．3月13日乘國泰航空CX260，從法國巴黎返港
個案146：
．39歲外籍男子
．3月3日從香港前往法國，會合朋友（個案145）一同滑雪
．3月13日乘國泰航空CX260，從法國巴黎返港
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