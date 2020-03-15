袁國勇倡擴大病毒測試　稱市民防控鬆懈疫情或反覆 (13:23)

大埔富亨邨亨泰樓有兩個同坐向單位住戶確診新型冠狀病毒，袁國勇稱昨晚（14日）進入亨泰樓，檢視34樓確診住戶地渠去水位後發現沒問題，糞便渠亦沒改裝，32樓確診住戶則曾改裝，但今次不是淘大花園或長康邨康美樓的「翻版」。

袁國勇認為目前本港病毒測試做得不足夠，韓國和新加坡這方面做得較香港好，他建議加大病毒測試範圍及數量，最理想是每日進行2000個病毒測試，以切斷全部傳播鏈。林正財稱目前每日進行1000個檢測，估計本港每日可進行2000個病毒檢測。他鼓勵私家醫生積極參與「加強化驗室監察計劃」。

袁國勇表示，因應英國、美國疫情，應考慮要求來自這些地區的全部人進行家居隔離。林正財說，本港有不少學生留學英國、美國等地，這些地方或會停課，屆時較多留學生回港，政府會思考如何增加檢疫中心數量，以及家居檢疫工作的人手。

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