富亨邨亨泰樓部分13及14室住客送往檢疫中心 (22:50)

政府專家顧問團成員港大微生物學系講座教授袁國勇表示，當局為「穩陣起見」，明早會為居民留深喉唾液樣本，檢測有否感染新型冠狀病毒。

【22:50】晚上約10時40分，一名大廈男住客被送上救護車，送往大埔那打素醫院。

【22:30】晚上10時20分左右，有住客在身穿保護裝備人員的帶領下離開亨泰樓。部分政府安排的小巴陸續開走，每輛車上有數名乘客。

【21:36】袁國勇表示，專家看過大廈樓管設計及建築，所有渠、不論地渠或去水位，全部設計無問題並無違法，但32樓住戶把排氣管截斷，只用膠紙封住。他說，這次肯定不是淘大花園的翻版，但也不是康美樓的情況，因32樓住戶較34樓住戶早發病，而上次康美樓則是樓上單位住客先發病。

環境局副局長謝展寰表示，亨泰樓11個由房署管理13室單位，在上次康美樓事件後已做喉管檢查，若有改裝均已全部改正；其餘已出售的13室單位，衛生防護中心現正逐一檢查喉管，若發現有問題，中心會安排有關住戶撤離。

黃加慶表示，未知住客會被送到哪間檢疫中心。

謝展寰指出，一般大廈排氣管出口距離天台約兩米，但亨泰樓排氣管相對較短。袁國勇稱，3213室病人的糞便帶有新型冠狀病毒，冲廁時病毒有可能經排氣喉被「谷上天台」，因排氣管較短，在有風吹過時受「建築物擾流效應」影響，或會把霧化了的病毒微粒被捲回樓下單位。

袁國勇說，由於專家判斷建築物擾流效應不會影響超過5層單位，故現時只撤離大廈最頂6層、即29至34樓住戶。謝展寰補充，雖確診者均居於13室，但由於亨泰樓13室及14室共用同一天井，故安排13室及14室的住戶一同撤離較穩妥。

袁國勇、黃加慶等人晚上曾到亨泰樓天台及涉事單位視察。其間，政府安排多輛小巴及一輛救護車，停泊在亨泰樓外。

晚上9時半左右，一批身穿保護衣的人員進入亨泰樓。

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