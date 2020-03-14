亨泰樓部分13及14室住客送往檢疫中心 (21:36)

本港今日（14日）新增的其中一宗新型冠狀病毒確診個案，病人與早前全團中招的埃及旅行團其中一對夫婦團友，同樣住在大埔富亨邨亨泰樓的13室。政府專家顧問團成員港大微生物學系講座教授袁國勇、衛生防護中心總監黃加慶和環境局副局長謝展寰晚上匯報亨泰樓新冠病毒確診個案的流行病學調查初步資料。黃加慶表示，審慎起見會安排部分單位的住客送往檢疫中心，包括29至34樓13室及14室住戶。
13室及14室住戶若有不適會送院，明日會安排居民留深喉唾液樣本，檢測有否感染新型冠狀病毒。
袁國勇表示，專家看過大廈樓管設計及建築，所有渠、不論地渠或去水位，全部設計無問題並無違法，但32樓住戶把排氣管截斷，只用膠紙封住。他說，這次肯定不是淘大花園的翻版，但也不是康美樓的情況，因32樓住戶較34樓住戶早發病，而上次康美樓則是樓上單位住客先發病。
謝展寰表示，亨泰樓11個由房署管理13室單位，在上次康美樓事件後已做喉管檢查，若有改裝均已全部改正；其餘已出售的13室單位，衛生防護中心現正逐一檢查喉管，若發現有問題，中心會安排有關住戶撤離。
袁國勇、黃加慶、張竹君等人晚上曾到亨泰樓天台及涉事單位視察。其間，政府安排多輛旅遊巴及一輛救護車，停泊在亨泰樓外。
晚上9時半左右，一批身穿保護衣的人員進入亨泰樓。
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