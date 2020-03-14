亨泰樓部分13及14室住客送往檢疫中心 (21:36)

13室及14室住戶若有不適會送院，明日會安排居民留深喉唾液樣本，檢測有否感染新型冠狀病毒。

袁國勇表示，專家看過大廈樓管設計及建築，所有渠、不論地渠或去水位，全部設計無問題並無違法，但32樓住戶把排氣管截斷，只用膠紙封住。他說，這次肯定不是淘大花園的翻版，但也不是康美樓的情況，因32樓住戶較34樓住戶早發病，而上次康美樓則是樓上單位住客先發病。

謝展寰表示，亨泰樓11個由房署管理13室單位，在上次康美樓事件後已做喉管檢查，若有改裝均已全部改正；其餘已出售的13室單位，衛生防護中心現正逐一檢查喉管，若發現有問題，中心會安排有關住戶撤離。

袁國勇、黃加慶、張竹君等人晚上曾到亨泰樓天台及涉事單位視察。其間，政府安排多輛旅遊巴及一輛救護車，停泊在亨泰樓外。

晚上9時半左右，一批身穿保護衣的人員進入亨泰樓。

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