王宗堯涉反修例案　主演港台《獅子山下》單元被抽起 (20:49)

王宗堯回應說，暫時會專注官司，「做番應該要做的事」，再視乎港台有何新安排；至於會否認為港台受到政治壓力，他說，相信港台得到支持不是因為特別討好某一些人，而是因為港台節目有認受性，既好看又持平。他稱，港台有很多節目收到來自警方等的投訴，壓力一定很大，相信港台會盡力維持應有的節目，呼籲大家支持港台。

被問到港台是否有既定指引處理演員被落案起訴的情况，伍曼儀指出，公務員事務局長羅智光早前表示，如公務員被落案起訴但未上庭，要暫停工作，港台的合約演員亦要遵守相關要求。據她了解，暫時沒有其他節目有類似的情况。她稱過去港台亦曾有類似安排。一旦王宗堯被定罪，該單元是否永遠不會播出？伍曼儀說無法回應，要諮詢法律意見。

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