富亨邨亨泰樓13室3人接連確診新冠肺炎　袁國勇張竹君到場 (19:42)

本報記者下午到亨泰樓了解，見到有身穿保護衣的漁護署人員，從其中一個涉事單位以膠箱帶走一隻巴西龜，並檢走一樽龜糧。

房署昨到同坐向單位驗渠

居於該大廈較低層13室的龔女士向本報記者表示，昨（13日）有房屋署人員到其單位檢查喉管，認為狀況「OK」。她又說，疫情下本已盡量減少外出，得知兩個13室單位有住客確診後更感擔心，唯有多洗手、多用潔白水清潔。她更擔心家中幾隻愛犬，「寧願人有病都不想狗有事」，因愛犬平日不會外出，她認為已減少愛犬接觸到病毒的風險。

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