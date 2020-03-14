鑽石公主號康復乘客回港再確診　曾住屯門醫院普通科病房兩病人隔離 (17:06)

該名男乘客早前在日本確診，經治療後再檢測病毒，兩次結果均呈陰性後，於3月10日乘NH811航班從日本返港。該男子返港後因胸口痛，3月11日到屯門醫院急症室求醫，當時並沒有發燒等症狀。他在等候驗血報告期間曾經離院。

被問到該乘客在未有驗血報告前已獲准離院，是否涉及「走漏眼」，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該乘客到屯門醫院急症室求醫時，主要表示胸口痛，沒報稱有發燒或上呼吸道感染病徵，故醫生懷疑其不適與心臟問題有關，為其照胸部X光、心臟電腦掃描及抽血檢查心臟酵素，而無檢測新型冠狀病毒。

劉家獻稱，醫生其後根據檢查結果，懷疑病人胸腔主動脈有問題，致電聯絡他回醫院覆診，進一步檢查後懷疑他有心臟病，由於他沒有上呼吸道感染病徵，故按正常做法安排他入住內科普通病房；病人入住普通病房後報稱有咳，醫院已即時安排他轉入監察病房及進行新型冠狀病毒測試，至測試結果顯示弱陽性後再安排病人轉入隔離病房，其後衛生署檢測發現病人對新型冠狀病毒呈陽性，他目前仍在隔離病房留醫。

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