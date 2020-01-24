港增3宗新冠肺炎確診個案　一人與埃及團兩確診者住富亨邨亨泰樓同一坐向 (16:45)

張竹君表示，亨泰樓較早確診的兩名埃及團團員，居住樓層較今日確診的男病人低約兩層，與上次長康邨康美樓的情況相反。政府跨部門專家小組稍後到亨泰樓時，首要進入有人確診的兩個單位了解喉管狀況；是否視察同座其餘13號單位，要視乎涉事兩個單位的情況再作決定。

另外，張竹君表示，馬主周巧兒的松鼠狗早前對新型冠狀病毒呈弱陽性，牠其後經反覆測試呈陰性後，今日已交還予狗主。

新增確診個案詳情：

第139宗：

．39歲女子，從事建築及設計行業，通常留宿柴灣永泰道50號港利中心一個樓上工作室（studio），並在該處工作

．2月27至29日到迪拜公幹；2月29日至3月10日到西班牙馬德里探朋友

．3月10日乘阿聯酋航空航班EK142（商務艙），11日抵達迪拜，同日轉乘EK380到港

．3月12日起流鼻水及鼻塞，無發燒

．3月13日乘的士到養和醫院，由救護車轉送律敦治醫院，至14日確診

第140宗：

．59歲男子，居於大埔富亨邨亨泰樓，與埃及團其中一對確診夫婦（第119宗及第124宗）住在同一棟樓、同一坐向（13號單位）

．因有腰患，平日多留在家，每日會到樓下的快餐店吃早餐，其餘時間由救世軍送飯

．3月10日開始咳，同日因腰患到過威爾斯親王醫院照X光

．3月12日乘的士到大埔那打素醫院急症室求醫，13日留深喉唾液樣本、14日確診

第141宗：

．28歲女子，居於清水灣道

．1月23日至3月11日在倫敦，3月11日乘英航航班BA31抵港，由司機接載回家

．3月12日起發燒和咳，同日到將軍澳醫院急症室求醫，並取深喉唾液樣本，14日確診

初步陽性個案：

．59歲男子，居於青衣青敬路宏福花園

．是昨（13日）確診54歲女子（第137宗）的姊夫，兩人早前一同到過摩洛哥，3月9日返抵香港

．衛生防護中心追蹤第137宗個案的密切接觸者時，得知男子3月2日起腹瀉、10日起發燒及喉嚨痛，安排他送院治療

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