YMCA社會服務部9人被解僱　員工憂計劃中止影響使用者　 (16:59)

被裁員工之一K小姐（化名）表示，機構昨午（13日）向所有員工發出電郵，表示機構面對財政困難，希望員工放無薪假，3月起管理級每月放兩天，非管理級每月放一天，4月至6月期間，管理級每月放4天，非管理級每月放兩天。

K小姐稱，理解機構面對財困下，要求員工放無薪假的安排，但午飯後，她所屬的社會服務部所有員工被高層召見，通知會即時解僱。另一被裁員工P小姐（化名）稱，日前她剛為機構完成抗疫計劃書並已獲簽批，又正處理失業援助基金事宜，她擔心機構會中止有關計劃會影響服務使用者。

社會福利機構員工會指出，港青2019年年報顯示，該會的儲備達8億元，足夠兩年多的開支，質疑裁員決定不合理。工會計劃下周一（16日）或之前去信港青，要求收回裁員決定，重聘員工，並要求港青在一周內回覆。

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