藝文界稱向警申註冊社團被拖4個月　或未能登記做選民 (15:55)

辦劇團的陳小姐（化名）去年2月底向社團事務處申請將其劇團註冊為社團，警務處的服務承諾表示需要12個工作天處理，惟一直未有回音，其後她於3月份兩度致電社團事務處，均獲回覆「會寄信通知」。她於5月2日首次收到信稱她填漏了最高負責人是誰，她翌日馬上回信。其後再於6月10日收到電話，需要她提供成員的相關藝術範疇資歷。至7月9日才正式收到電話表示成功註冊社團，整個過程歷時4個多月。

陳小姐本希望以社團身分申請體育、演藝、文化及出版界功能界別選民，但登記的時候才發現選民登記要求團體在登記前12個月已經運作，今年功能界別選民登記截止日期為5月2日，她的劇團去年7月才成功登記，未足12個月。

作家鄧小樺表示，社團註冊被不合理拖延屢見不鮮，不僅於藝術文化界別及「黃」的團體的出現，「藍」的團體亦曾遇此情況，有團體因爲申請屢次受阻而決定放棄，她質疑警方社團事務處是否有能力批核藝術的資歷。她呼籲，若有人在申請註冊社團時被嚴重阻撓，甚至有被妨礙登記成為選民之嫌，可向投訴警察課及廉政公署投訴。

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