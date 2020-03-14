蔡耀昌稱食肆拒招待內地人涉歧視　民主黨逾60黨員聯署促辭任中委 (15:27)

民主黨在聲明表示，民主黨中央委員會一般而言不會過問成員私人的工作內容；就蔡耀昌及社協對有關議題的立場，民主黨中委會此前未曾討論相關議題，蔡耀昌的立場亦與民主黨無關。因事件已引起公眾關注民主黨立場，中委會今日會詳細討論。

民主黨立法會議員林卓廷、觀塘區議員鄭景陽、中西區議員伍凱欣、東區區議員趙家賢等一群民主黨黨員聯署，指出「林鄭政府面對疫情，強硬拒絕對中國封關，並稱全面封關等同歧視，直接加劇疫情在港傳播，才有餐廳保護客人自救的行動出現」。他們批評，蔡耀昌的言論等同支持特首林鄭月娥拒絕全面封關，蔡耀昌作為民主黨中委，其公開發言與該黨堅持全面封關立場出現重大矛盾，聯署民主黨黨員因此促請蔡耀昌辭任民主黨中委，以尊重民主黨立場。

民主黨副主席羅健熙在社交網站表示，他擔任民主黨副主席7、8年，應該從來沒有發出過「個人意見」，亦沒有試過被指不代表政黨。他又稱，集體意識要整個集體的人一起去維持，「故意三番四次做outlier（離群者），我會視為exploit（剝削）緊其他人的集體意識」。他指出，民主黨早前都有提出「封關」，阻截當時最危險的病毒源頭，而疫情橫行時，食肆自行封關，以免自己、顧客中招，他不明白為何要煞有介事地指涉事食肆歧視，認為「個timing錯到不堪」。

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