集團涉用無效支票騙取逾800萬元貨物　14人被捕 (14:20)

商業罪案調查科經調查，周一（9日）至昨日（13日）在全港多處拘捕12男2女，涉嫌串謀詐騙及藏毒，年齡介乎15至51歲，包括兩名分別31歲及32歲集團男主腦。警方突擊搜查主腦位於紅磡的藏身地點，在兩個單位內起出總值約50萬元的贓物，包括智能手機、電腦、名表、探熱針、大量口罩、現金及小量毒品等，另檢獲偽造銀行轉帳文件、假身分證及疑用作製造假文件的電腦及打印機。部分被捕者有黑社會背景，6人已被落案起訴，其他被捕者正被扣查，不排除更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察鄧國軒稱，集團去年10月開始運作，在不同網購平台找獵物，包括售賣貴價貨的商店，騙徒首先聯絡賣家表示有意購買，並聲稱透過銀行轉帳全數付款，集團其後派人利用已報失支票或細額銀行現金禮券，透過銀行入票機存入買家戶口，再將偽造的銀行轉帳單據照片發送給買家。

受害人查閱戶口會發現一筆銀行存入紀錄，但無留意並非即時轉帳，不以為意出售貨物。集團其後派跑腿領取貨物，並指示跑腿以不同方式變賣貨品套現，得益上繳主腦，受害人直至彈票時始發現受騙。

鄧國軒說，部分案件中，騙徒聲稱多存了錢入戶口，要求受害人退回相關款項，將款項存入指定電子錢包。集團亦招攬有意賺快錢者，要求提供個人資料及身分證副本，用作開設電子錢包，或作跑腿收貨。