歐洲英國新冠肺炎疫情嚴重　港留學生紛返港 (12:50)

在英國攻讀碩士學位的黃先生認為，當地防疫措施嚴重不足，「地鐵上有人咳，啲人唔戴口罩，戴口罩會當你係異類」。他就讀的大學未有停課，但鼓勵學生回家，第3學期改為網上授課。他續說，未來兩周返港機位幾乎被訂滿，擔心返港有困難，自言是「急住返嚟」，他在機上亦擔心受感染，多次用消毒搓手液潔手。

同樣在英國留學的謝小姐批評，港府把關不夠仔細，健康申報表有詢問旅客乘坐的飛機航班及座位，惟病徵方面問得不太詳細，她過關時曾見職員為其他人量體溫，但無人為她量體溫。

在珠海居住的德國人Christine Beijer稱，德國的學校未有停課，人民生活如常，惟當地已取消大型活動，劇院等設施亦已關閉。她日前購得機票，帶同子女經香港再到珠海，形容機上幾乎是空空如也，超過一半座位是空座，機上氣氛平靜，大部分乘客都戴口罩，並多次洗手，她稱一家人返回珠海後會自我隔離14天。

居港德國人Melanie和女兒Gwendolyn今早乘坐飛機由德國返港，Melanie說德國每日都有更多人感染，形容疫情「有點可怕」（a bit scary），加上疫情範圍擴大，她擔心稍後會更難返港，故盡快起程，返港後會盡量留在家中。