何栢良：英新冠肺炎個案料急升　港府應實施與神根國同樣檢疫措施 (12:07)

何栢良認為，政府早前宣布非香港居民由韓國來港不得入境，但現時意大利確診個案升幅超越韓國，港府仍未拒絕意大利旅客入境，做法缺乏一致性。他估計，可能這是因本港非本地人確診個案不多，以及不少歐洲國家已實施封城，但希望決策官員應多主動向市民解釋措施背後的考慮。

何栢良表示，如果連續28天無新增本地確診個案，政府考慮復課屬合理，但同時要考慮每名學生是否有兩三個月的口罩存量、學校環境是否通風等。

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