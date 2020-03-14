何栢良：英新冠肺炎個案料急升　港府應實施與神根國同樣檢疫措施 (12:07)

新型冠狀病毒肺炎疫情於全球蔓延，港府昨（13日）公布歐洲26個神根國家抵港旅客須家居檢疫14天，但措施未包英國。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）出席港台節目，表示對英國疫情感擔心，因英國與歐洲人流來往多，相信當地疫情與其他歐洲國家差不多，加上英國政府病毒檢測相對做得少，預料確診個案會急升，認為港府應採取較果斷做法，對英國實施與神根國一樣的檢疫措施。
何栢良認為，政府早前宣布非香港居民由韓國來港不得入境，但現時意大利確診個案升幅超越韓國，港府仍未拒絕意大利旅客入境，做法缺乏一致性。他估計，可能這是因本港非本地人確診個案不多，以及不少歐洲國家已實施封城，但希望決策官員應多主動向市民解釋措施背後的考慮。
何栢良表示，如果連續28天無新增本地確診個案，政府考慮復課屬合理，但同時要考慮每名學生是否有兩三個月的口罩存量、學校環境是否通風等。
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