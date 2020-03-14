爆炸品案按年增六成 警示範引爆高性能炸藥　假人斷臂炸穿牆壁 (00:06)

警方爆炸品處理課人員昨日（13日）在畢拉山行動基地，利用化學穩定性較高的RDX高性能炸藥作引爆示範，顯示250克炸藥可炸斷假人雙手，500克RDX炸藥足以炸穿牆壁。

爆炸品處理課昨日下午分別示範引爆兩款炸藥分量不同的炸彈，在第一個房間模擬家居佈置，設置桌椅及電視機，並有一個假人，人員把250克RDX炸藥置於桌上一個鐵罐內，並放置鐵釘。炸藥引爆後，單位冒出白煙，地下遍佈碎片，單位外的垃圾桶被彈飛數呎外，假人上衣及長褲被炸至破爛，雙臂折斷，手掌亦被炸斷，身上插有鐵釘。

人員其後進入第二個房間，把500克RDX炸藥置於一個垃圾桶內，引爆後單位傳出燒焦味，木桌及兩個電腦顯示器被炸至支離破碎，木櫃炸成碎片，警方在單位內設置的拍攝鏡頭亦被炸至轉到另一方向。另外，單位牆壁遭炸穿一個洞，牆身有燒焦痕迹，鋁窗炸飛，碎片散落一地。

爆炸品處理課（行動部）炸彈處理主任李展超表示，是次示範是在受控的情况下引爆炸藥，並非模擬任何案件，使用的RDX炸藥由廠方製造，化學穩定性高。他指出，過往9個月警方檢獲的炸彈，部分為採購回來加工的炸藥或自製炸藥，不穩定因素高，無法預測其敏感程度，炸藥有可能在受熱或撞擊下引爆。他續說，考慮到安全及地方承受力，示範時使用的炸藥偏向小量，屬於小型炸彈，亦較部分案件中檢獲的炸藥分量小。

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