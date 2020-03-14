舊手機資料如何清除？資訊科技專家話你知 (09:52)

Android手機重設步驟

1. 重設前，建議先記下裝置上的帳戶資料、備份有用的手機檔案，以及取消配對相關配件（如智能手表）。一旦重設手機，手機中所有資料都不能取回。

2. 登出或停用Google帳戶。如有其他重要帳戶資料，亦可先手動登出。

3. 將手機恢復原廠設定，一般能清除手機中所有資料。 (示意圖1)

小貼士：各款Android手機的設定路徑或有不同，以用家手機型號的目標路徑為準。重設手機後，可將無用的圖片及影片放在相應文件夾，然後再次將手機恢復原廠設定。此步驟可重複2至3次，幫助減低手機個人資料被復原的風險。

建議閱讀：support.google.com〈將Android裝置恢復原廠設定〉

iPhone重設步驟

1. 重設前，建議先記下裝置上的帳戶資料、備份有用的手機檔案，以及取消配對相關配件（如Apple Watch）。一旦重設手機，手機中所有資料都不能取回。

2. 「設定」→「一般」→「重設」→「清除所有內容及設定」，一般能清除手機中所有資料。(示意圖2)

小貼士：如想更加安全，可以先登出蘋果帳戶，以確保iCloud及「iTunes與App Store」不能再在該手機使用，以及解除Touch ID和手機解鎖密碼。

建議閱讀：support.apple.com〈將iPhone、iPad或iPod touch賣掉、送給別人或舊機換新之前的注意事項〉

文：何芍盈

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