舊手機資料如何清除？資訊科技專家話你知 (09:52)

不少人會換購（trade in）或賣掉舊手機，事前請謹記先清除舊手機資料，以免個人資料及私隱外泄。如何完全清除舊手機資料？香港專業教育學院李惠利院校資訊科技系系主任黃伯光博士及講師曹重廉接受明報網站訪問，提供使用安卓系統（Android）的手機及iPhone清除資料的步驟及貼士。
Android手機重設步驟
1. 重設前，建議先記下裝置上的帳戶資料、備份有用的手機檔案，以及取消配對相關配件（如智能手表）。一旦重設手機，手機中所有資料都不能取回。
2. 登出或停用Google帳戶。如有其他重要帳戶資料，亦可先手動登出。
3. 將手機恢復原廠設定，一般能清除手機中所有資料。 (示意圖1)
小貼士：各款Android手機的設定路徑或有不同，以用家手機型號的目標路徑為準。重設手機後，可將無用的圖片及影片放在相應文件夾，然後再次將手機恢復原廠設定。此步驟可重複2至3次，幫助減低手機個人資料被復原的風險。
建議閱讀：support.google.com〈將Android裝置恢復原廠設定〉
iPhone重設步驟
1. 重設前，建議先記下裝置上的帳戶資料、備份有用的手機檔案，以及取消配對相關配件（如Apple Watch）。一旦重設手機，手機中所有資料都不能取回。
2. 「設定」→「一般」→「重設」→「清除所有內容及設定」，一般能清除手機中所有資料。(示意圖2)
小貼士：如想更加安全，可以先登出蘋果帳戶，以確保iCloud及「iTunes與App Store」不能再在該手機使用，以及解除Touch ID和手機解鎖密碼。
建議閱讀：support.apple.com〈將iPhone、iPad或iPod touch賣掉、送給別人或舊機換新之前的注意事項〉