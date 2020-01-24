由歐洲神根地區來港者須接受家居強制　48港旅團1100旅客返港受影響 (22:10)

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旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，目前最少有48個香港旅行團在歐洲，涉及約1100名旅客，他們返港後須接受強制家居隔離。她說，有原本今晚出發的歐洲團，聽到政府公布後即在機場解散；3月最少有38個歐洲團已取消，涉及約800名旅客。

衛生防護中心表示，由於目前香港的檢疫設施有限，政府認為現有的檢疫中心必須預留予新冠病毒確診患者的密切接觸者作檢疫之用；因此海外抵港者（不論是否香港居民）的衛生檢疫措施將作出以下調整：

●檢疫中心檢疫

抵港前14日曾到以下國家/地區的人須入住檢疫中心檢疫：

1. 韓國大邱及慶尚北道

2. 伊朗

3. 意大利艾米利亞-羅馬涅、倫巴第及威尼托地區

●家居強制檢疫

由明日（14日）凌晨零時起，抵港前14日曾到以下國家/地區的人需接受家居強制檢疫：

1. 意大利（艾米利亞-羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）

2. 法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區

3. 德國北萊茵－威斯特法倫州

4. 日本北海道

5. 西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區

由下周二（17日）凌晨零時起，抵港前14日曾到以下國家/地區的人需接受家居強制檢疫：

1. 韓國（大邱及慶尚北道除外）

2. 歐洲神根地區

歐美留學生應盡快啟程返港

衛生署表示，英國及美國近日錄得的個案正在上升，香港亦錄得從英國、美國、印度及埃及的輸入個案，顯示這些國家已出現社區傳播。現時身在外地的市民，特別是在歐美留學的學生可能正值或即將展開假期，若他們計劃返港，應盡快啟程，政府亦得悉本地航空公司已計劃因應個別市場調整運載力，應付從外地返港的需求。

市民回港前必須留意當地和附近地區的最新疫情，考慮避免非必要的旅遊計劃。他們返港後應佩戴外科口罩並盡量留在家中14天。

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