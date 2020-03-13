政府對歐洲神根地區發出紅色外遊警示 (21:26)

歐洲神根地區包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典及瑞士。

另外，政府於2014年8月29日基於安全理由對埃及發出紅色外遊警示。由於近日埃及當地新冠病毒個案持續及迅速上升，政府提醒公眾與疫情相關的公共衛生風險。

紅色外遊警示提醒計劃前往上述國家的市民調整行程，如非必要，應避免前往。

政府表示，身處上述國家的人應該：

．加緊留意當地政府的公布

．時刻佩戴外科口罩

．盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方

．避免與發燒或有呼吸道病徵的人有密切接觸

．如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診

．經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前

．觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後

市民若必須前赴上述國家，應密切留意最新疫情及衛生署相應發出的旅遊健康建議，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868，亦可與中國駐當地大使館聯絡。

市民回港後若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人。

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