藥房集團涉售賣含甲醇酒精　海關再拘8人包括3供應商 (20:45)

海關指出，檢獲的消毒酒精標示為「75%乙醇」及「1公升」，化驗報告顯示，該款消毒酒精含有少於0.1%的乙醇，但有毒甲醇含量則高達52%；報告亦同時顯示其淨含量為737毫升。根據化驗結果，涉案產品涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。

另外，海關在北區4間藥房搜獲110支含甲醇成分的消毒酒精，再到供貨商位於觀塘的貿易公司搜查，於3月2日的行動中先後拘捕5人。

今年1月27日開始，海關展開「守護者」行動，出動超過3200人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過2.2萬間次，以確保市面出售的防疫產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。海關測試市面上出售超過90個外科口罩樣本，當中60個合符含菌量標準。海關亦就市面上出售超過10個酒精搓手液樣本進行重金屬含量及含菌量測試，全部均合符標準。

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