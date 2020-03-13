薩凡納藝術設計大學香港分校6月1日後停辦 (19:45)

校方表示，所有SCAD香港的學生可繼續在其他國家的分校又或網上學習完成學位，校方計劃向優等（good standing）學生提供轉讀美國亞特蘭大分校或薩凡納分校的機會。SCAD香港由北九龍裁判法院活化而成，校方稱，校舍租約將在夏季完結，屆時校舍會歸還予發展局，讓局方決定日後用途。

政府表示，今日收到蕯凡納藝術設計（香港）大學通知，其前北九龍裁判法院的校舍將會由6月1日起停止營運，有關租約於7月31日屆滿後亦將不會再續租約。政府發言人表示尊重校方的決定，並感謝蕯凡納藝術設計大學在香港設立分校，自2010年起為學生提供優質及具國際水平的藝術及設計專上課程，令香港專上教育界別更多元化，並為香港培育更多藝術及創意人才。

發言人續說，了解到蕯凡納已通知所有受影響的學生及其家長有關決定，並知悉院校已制定方案處理學生的教學問題。政府會繼續和院校就相關事宜保持溝通，跟進包括學生的教學及其他安排。

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