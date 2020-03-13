博愛醫院護士倫敦返港不適　檢測一度呈極弱陽性 (18:01)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）在疫情記者會表示，博愛醫院一名護士於2月29日由倫敦乘飛機，3月1日抵港。她3月2日至昨晚（12日）上班，在外科病房工作，沒接觸過新冠肺炎病人。她昨晚不適，有上呼吸道感染，到博愛醫院接受治療，住進隔離病房，今早檢測結果一度呈極弱陽性，再採集樣本測試，在屯門醫院及衛生防護中心的結果均呈陰性。