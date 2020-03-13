博愛醫院護士倫敦返港不適　檢測一度呈極弱陽性 (18:01)

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（13日）在疫情記者會表示，博愛醫院一名護士於2月29日由倫敦乘飛機，3月1日抵港。她3月2日至昨晚（12日）上班，在外科病房工作，沒接觸過新冠肺炎病人。她昨晚不適，有上呼吸道感染，到博愛醫院接受治療，住進隔離病房，今早檢測結果一度呈極弱陽性，再採集樣本測試，在屯門醫院及衛生防護中心的結果均呈陰性。
憂3月份防護裝備供應
劉家獻又表示，醫管局防護裝備存量如下：
外科口罩：2500萬，多了100萬，足夠用兩個月
N95：120萬，多了10萬，足夠用1個月
保護衣：維持260萬，足夠用兩個月
面罩：200萬，多了90萬，足夠用兩個月
劉家獻表示，因早前訂購的裝備部分已送抵香港，加上醫院縮減非緊急服務、前線協助謹慎使用裝備，故部分裝備存貨有所增加，但擔心3月份的供貨，因為歐美疫情爆發，令防護裝備需求大增，多國都有禁運措施，運輸鏈亦可能受影響。醫管局會在有需要時再調整服務。
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