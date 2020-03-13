本港新增3宗新冠肺炎確診　1宗初步陽性　全部歐美返港【短片】 (17:25)

第133宗個案︰

．一名16月大男嬰，為130宗及131宗個案的兒子

．上月29日乘搭國泰航空航班CX250由倫敦抵港，回港後主要在家

．3月12日流鼻水，入瑪嘉烈醫院，有輕微發燒

第134宗個案︰

．67歲男商人，居住大埔林村梧桐寨

．3月8日乘坐CX250由倫敦回港，坐頭等艙

．3月9日在北角英皇道625號上班，與8名同事有接觸

．3月11日發燒，到律敦治醫院，取深喉唾液樣本化驗，至今日確診

．在歐洲曾與一名意大利人相處，對方無病徵亦無確診

第135宗個案︰

．30歲女子，獨自居住上環順景雅庭

．2月22日到希臘

．2月27日至3月5日在巴黎

．曾乘坐TK1828及TK70航班商務客位，3月5日回港

．3月8日曾與朋友到清水灣行山，晚上發燒，前往律敦治醫院

．3月12日取深喉唾液樣化驗，今日確診

一宗初步陽性個案︰

．61歲男子，居住赤柱大街

．2月7日去美國科羅拉多州探親，居住在親戚家中，3月1日有咳和喉痛，親人有不適

．3月10日經日本乘坐航班NH811回港，乘機鐵及260巴士返家，當晚在赤柱大街私家診所看醫生，醫生取樣本送往化驗，今日通報防護中心

．今日安排入院及再送樣本往檢驗

張竹君補充，第133、134和135宗個案病人都是潛伏期內部分時間在港、部分時間在外地，暫當作可能是本地個案。而今日的初步陽性個案發病時身在美國，列為輸入個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，第133宗個案的嬰兒現時在瑪嘉烈傳染病中心，暫毋須使用抗病毒藥物，只吃必理痛。他說，近日已發出兒童治療新指引，按年齡分12歲以下及12歲或以上，12歲下確診者主要提供支援治療，避免使用抗病毒藥。

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