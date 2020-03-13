疑妻有外遇淋潑通渠水　地盤工認罪候判 (16:14)

案情指出，被告劉慶球與妻子郭秀蘭居於筲箕灣興東邨，被告前年10月15日與妻子在睡房爭吵，其間將妻子的頭撞向牆，及取出通渠水淋向對方。妻子全身感疼痛，尖叫求救，長女見狀用水為母親沖身，兒子則報警，被告同時離開住所。事主同日被送往那打素醫院治理，當時全身五至六成皮膚二級燒傷，包括臉部、背部和四肢等部位。

被告同日致電同事，稱自己用通渠水淋向妻子，對方勸喻他向警方自首，被告照辦。被告其後在錄影會面告向警方說，得悉妻子售賣健康產品時認識一名稱為「程先生」的男子，妻子亦經常與對方電話聯絡，懷疑妻子有外遇。被告亦曾跟蹤妻子，發現她乘搭的士，惟妻子事後否認，故不肯定妻子與的士司機還是「程先生」外遇。被告又指出，案發當日將通渠水放在睡牀附近，原打算嚇妻子，惟二人後來爭吵，故將通渠水淋向對方。

辯方求情稱，被告事後曾打算跳樓自殺，但因擔心妻兒而打消念頭，形容今次犯案行為與被告的人格不符。

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