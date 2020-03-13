青年麥當勞被圍毆斃命　兩被告認誤殺判囚5年半及5年 (15:45)

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被告林家輝（33歲）和謝偉麟（32歲）早前承認於2008年10月2日，在天水圍天瑞邨商場麥當勞快餐店內，誤殺男子潘嘉恩（終年25歲）。首被告有黑社會背景，曾有藏毒、搶劫和管有攻擊性武器等案底，次被告有在公眾地方打鬥的案底。其餘兩名潛逃青年鍾振豐（32歲）和黃俊敏（33歲）早前已被陪審團裁定謀殺罪成，被判處終身監禁。

辯方求情時指出，首被告當時沒預謀犯案，其襲擊行為亦沒對死者造成致命一擊。辯方又表示，次被告當時不清楚事件的詳情，只打算提供援助，兩人亦曾勸喻其他人停止襲擊。惟法官認為兩人當時有共識參與打鬥，事發的閉路電視片段顯示9人一同衝向死者，以及向他施襲，沒有證據顯示兩被告曾勸喻他人停止襲擊。

法官考慮到兩人在最早階段認罪，其間協助警方調查，以及在庭上作證，故給予刑期扣減，判處兩人分別監禁5年半及5年。

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