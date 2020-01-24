疫情期間家中網上學習　調查：九成基層學童遇困難需借Wi-Fi手抄功課 (14:55)

關注學童發展權利聯席於2月至3月，進行一項網上問卷調查，了解基層學生在疫情期間上網學習時所遇到的困難及所需支援，共收到283名就讀初小至高中的基層學童的回應。調查發現，逾九成基層學生在停課期間的網上學習遇到困難，當中超過六成半人使用手提電話進行上網學習，逾半表示網絡速度緩慢，另有四成學生表示家中沒有打印機，要額外花錢列印功課。

小四學生薇薇表示，家中無Wi-Fi，要借用鄰居Wi-Fi上網觀看教學短片，惟鄰居亦要使用網絡，有時網速較慢，無法打開網址學習及完成功課，只好「唔理佢，開學先算」。她又因家中沒有打印機，要自行用紙張手抄整份功課再拍照遞交。

立法會資訊科技界議員莫乃光建議，延續關愛基金就購買電腦方面的資助，擴大受惠條件，讓所有領取綜援及書簿津貼的學生也可申請資助。他又建議政府增加上網費津貼計劃的津貼額，讓有需要家庭除支付上網費外，也可添置打印機等網上學習設備。

新冠肺炎 相關報道：

倫敦返港夫婦確診 歲半兒送院 張竹君料嬰孩病徵輕 許樹昌：港未有兒童用藥指引

食衛局籲避正日掃墓 免聚人流倡網上拜山