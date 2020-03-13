口罩儲存忌高溫潮濕　醫生提醒口罩勿與臭丸薰衣草同放 (12:50)

新型冠狀病毒疫情持續，人人口罩傍身，家中難免要儲定存貨，但部分口罩並非是獨立包裝的大盒裝，甚至是散裝貨，在潮濕天氣期間必須留意存放問題。皮膚及性病科專科醫生陳厚毅表示，口罩如長期受潮，有可能影響（外科三層口罩）物料的結構，令阻擋病毒或細菌的效能下降。他提醒，口罩切忌存放於焗熱環境，亦不要與臭丸、天然驅蟲香草如薰衣草一同擺放，以免引起過敏情況。
口罩放陰涼處 發霉有異味須棄掉
陳厚毅提醒用家，部分口罩品牌的包裝盒上有標明存放的溫度與濕度（如圖3註明溫度低於40˚C、濕度低於60%），不妨根據生產商的指引去做。他指出，醫學界通常將口罩存放於陰涼地方，切忌放在焗熱環境，否則會因溫度變化令口罩產生濕氣。如果用家發現口罩已潮濕、發霉、出現異味，必須棄掉。
密實袋防潮箱 可保溫度濕度穩定
至於民間的口罩儲存法，如使用真空袋、密實袋、吸濕器、防潮珠或防潮箱的方法，陳厚毅認為這些方法都較可行，共通點是能為口罩的儲存環境保持穩定的溫度與濕度。惟他特別叮囑，不要將口罩與臭丸一起擺放，因為患有G6PD缺乏症（俗稱蠶豆症）的人可能因觸及臭丸而產生嚴重副作用。此外，也要避免將天然驅蟲香草如薰衣草與口罩一起擺放，因為氣味有可能殘留在口罩上，可能令人出現過敏情況，誘發皮膚痕癢、氣管敏感等。
文：余敏
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