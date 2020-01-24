港今日增兩宗新冠肺炎確診　累計131宗 (23:06)

第131宗個案：

．37歲男子，居於妻子（第130宗個案）父母的青山公路iPlace寓所

．與妻子和約1歲半的兒子由倫敦乘CX250，於2月29日抵港。包括其妻子在內，同一班機早前已有3人確診

．3月1日與妻子到葵芳新都會廣場

．3月2日與妻子到旺角先達廣場

．3月3日與妻子均發燒，3至9日主要留家

．3月10日陪同妻子乘的士到瑪嘉烈醫院求醫，妻子入院後自行乘的士回家

．3月11日因衛生防護中心追蹤其妻的密切接觸者，獲安排入住瑪嘉烈醫院

．呼吸道樣本3月12日證實對新型冠狀病毒呈陽性

．兒子流鼻水，獲安排入瑪嘉烈醫院治療

．在港同住的岳父岳母無病徵，已被安排接受檢疫

第132宗個案：

．31歲男子，有長期病患，居於堅尼地城西寧街35號西寧閣

．3月8日開始發燒、肌肉痛及腹瀉

．3月11日到過香港大學明華綜合大樓的診所求醫，之後到瑪麗醫院急症室求診

．深喉唾液樣本3月12日證實對新冠病毒呈陽性，入住屯門醫院治療，情況穩定

．2月22日至3月1日在在美國波士頓，由波士頓經日本東京於3月2日抵達菲律賓馬尼拉

．3月8日乘國泰航空CX930由馬尼拉返抵香港

．同住妻子無病徵，將被安排接受檢疫

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