港今日增兩宗新冠肺炎確診　累計131宗 (23:06)

本港今日（12日）共新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，除衛生防護中心下午在記者會公布檢測結果初步陽性的37歲男子（第131宗）外，晚上再公布另有一名31歲男子（第132宗）確診，兩人分別留醫瑪嘉烈醫院及屯門醫院。本港至今累積131宗確診及一宗疑似個案。
第131宗個案：
．37歲男子，居於妻子（第130宗個案）父母的青山公路iPlace寓所
．與妻子和約1歲半的兒子由倫敦乘CX250，於2月29日抵港。包括其妻子在內，同一班機早前已有3人確診
．3月1日與妻子到葵芳新都會廣場
．3月2日與妻子到旺角先達廣場
．3月3日與妻子均發燒，3至9日主要留家
．3月10日陪同妻子乘的士到瑪嘉烈醫院求醫，妻子入院後自行乘的士回家
．3月11日因衛生防護中心追蹤其妻的密切接觸者，獲安排入住瑪嘉烈醫院
．呼吸道樣本3月12日證實對新型冠狀病毒呈陽性
．兒子流鼻水，獲安排入瑪嘉烈醫院治療
．在港同住的岳父岳母無病徵，已被安排接受檢疫
第132宗個案：
．31歲男子，有長期病患，居於堅尼地城西寧街35號西寧閣
．3月8日開始發燒、肌肉痛及腹瀉
．3月11日到過香港大學明華綜合大樓的診所求醫，之後到瑪麗醫院急症室求診
．深喉唾液樣本3月12日證實對新冠病毒呈陽性，入住屯門醫院治療，情況穩定
．2月22日至3月1日在在美國波士頓，由波士頓經日本東京於3月2日抵達菲律賓馬尼拉
．3月8日乘國泰航空CX930由馬尼拉返抵香港
．同住妻子無病徵，將被安排接受檢疫
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