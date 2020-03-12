周巧兒松鼠狗血清報告呈陰性　血液未測到新冠病毒抗體 (21:15)

漁護署表示，2月下旬至今曾先後5次為該隻狗抽取樣本作測試，從其口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量新冠病毒。3月3日署方亦為該隻狗作血清測試，結果呈陰性反應，代表牠的免疫系統沒有呈強度的免疫反應，亦顯示現階段其血液內的抗體不足以被測量。

漁護署稱，血清測試呈陰性反應不代表該隻狗沒感染有關病毒，以往人類感染其他類型的冠狀病毒時，如沒有徵狀或徵狀輕微，其體內未必產生抗體；加上身體一般需要14日或以上才可產生足以被測量的抗體，因此早期感染期間的測試結果可能會呈陰性，署方稍後會再為該隻狗抽取血液樣本作進一步測試。

另外，漁護署聯同港大公共衛生學院為該隻狗及其密切接觸的確診者體內的新冠病毒進行基因定序，結果顯示兩者的病毒定序非常相似，顯示病毒很可能由確診者傳染該隻狗。

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