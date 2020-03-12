文憑試內地生14日簽注只夠檢疫　保安局：逗留期限不足赴考將禁入境 (20:15)

保安局回覆表示，如抵港者所持簽證或簽注的逗留期限，因要接受強制檢疫，不足以讓其進行原擬來港目的，他們將不會獲准入境；經諮詢相關政策局後，如有內地考生所持簽注的逗留期限為14天，亦按上述安排處理。

梁美芬稱，該批考生一年前已報考DSE，他們願意接受隔離檢疫，認為入境處、教育局及保安局應情理兼備，行使酌情權延長他們的逗留期，讓他們考試。她稱，得知有考生先赴金邊，轉折來港，希望可順利入境考試。

教育局回應表示，DSE是按香港課程而設計的公開考試，超過99%考生均是本港學生，非本地考生一向可報考及到港應考DSE，但必須自行處理有關出入境的事宜。

教育局稱，若文憑試考生居於內地，必須符合14天的強制檢疫要求，以及沒有任何發燒或急性呼吸道感染徵狀，才能到試場參加文憑試。教育局稱，個別內地考生是否獲准入境，則取決於他們所持的旅遊證件以及當前的入境政策和相關規定，教育局及考評局無法評論。

其他報道：劉家衡女助理今晨被捕 傍晚准保釋 貼「藍絲與狗不得內進」告示惹衝擊

其他報道：「電子牛肉乾」3．16起灣仔將軍澳深水埗試行

其他報道：反修例衝突中遭警扯跌地上毆打 市民入稟要求交代警員身分