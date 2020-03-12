疫情下職業司機收入大減　工會擬慢駛促政府援助 (21:00)

幼稚園及小學保母車司機王小姐表示，她是「一車一主」自僱者，停課前每月營業額達3萬至4萬元。惟停課後，她近3個月沒有收入，現在連泊車費亦難以應付，放棄在月租停車場泊車，改為隨街停泊。

王小姐稱，她曾考慮轉行，但保母車無人接手，「咁嘅時勢，嚿鐵（保母車）邊個會買」，她唯有當兼職小巴司機，每月收入約6000元。她又指出，雖不知自己是否符合資格，仍然先「搶表格」申請緊急失業慰問金。

總工會非專利巴士分會主任譚偉照稱，保母車、校巴等單一服務車種養活約1.1萬名司機，但疫情導致停課，司機零收入仍要供車泊車，政府卻援助不力，「係咪想謀殺呢個行業？」他透露，將於本月23日發起慢駛行動向政府請願。

巴士方面，總工會九巴分會主任黎兆聰表示，九巴縮減班次令市民等車時間大增，上車後擠迫如「沙甸魚」，不少車長無辜被市民責罵。他透露，其實有幾百架巴士每日在廠閒置，除了不方便乘客，亦令不少車長失去高達1萬元加班收入。

因此，黎兆聰希望管理層加密班次，亦建議政府撥出一部分「專營巴士豁免隧道費基金」，補助壓力較大員工。

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