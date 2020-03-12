鍾南山：花灑或加速鑽石公主號播毒　張竹君：對此不太清晰 (18:59)

張竹君稱，本港在氣霧（即氣溶膠）傳播方面經驗不多，一般氣霧傳播通常是在醫院環境出現。她又提到，早前青衣康美樓懷疑因排氣喉沒密封而播毒，可能是有氣霧在密封空間擴散，開抽氣扇就有可能造成傳播。

鍾南山：倘各國動員防控 疫情或6月份結束

另外，鍾南山今日在廣東省政府疫情新聞發布會表示，內地不少省份近日未有新增病例，反映各地聯防聯控有效，不過目前問題主要出現在境外輸入防控。他稱很多境外輸入病例沒有明顯徵狀，要在隔離過程中檢測才發現染疫。他又稱，有些人出現感冒徵狀，但不當一回事，回國後檢測才確診，反映外國對疫情未夠重視。他認為，如果各國都能動員防控，疫情有可能在6月份結束。

國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒今日在記者會上表示，總體上內地這一輪疫情流行高峰已過去，新增發病數目持續下降，疫情總體保持在較低水平，但強調不能放鬆防控工作。

（南方都市報/新京報）

新冠肺炎 相關報道：

【新冠肺炎．各國】

小池百合子：東京奧運不可能取消

美參議員助理確診新冠肺炎 國會山莊現首例公眾導覽團暫停

泰11人與港友人聚會後確診 曾共用酒杯共吸香煙

內地增15確診11死