鍾南山：花灑或加速鑽石公主號播毒　張竹君：對此不太清晰 (18:59)

國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山日前與歐洲呼吸學會（European Respiratory Society，ERS）視像對話，當中提及郵輪「鑽石公主號」有709人感染新型冠狀病毒肺炎，究其原因可能是通過管道或花灑加速傳播，惟未有透露詳情。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（12日）在記者會回應稱，對於新型冠狀病毒會否透過花灑傳播「不太清晰」。
張竹君稱，本港在氣霧（即氣溶膠）傳播方面經驗不多，一般氣霧傳播通常是在醫院環境出現。她又提到，早前青衣康美樓懷疑因排氣喉沒密封而播毒，可能是有氣霧在密封空間擴散，開抽氣扇就有可能造成傳播。
鍾南山：倘各國動員防控 疫情或6月份結束
另外，鍾南山今日在廣東省政府疫情新聞發布會表示，內地不少省份近日未有新增病例，反映各地聯防聯控有效，不過目前問題主要出現在境外輸入防控。他稱很多境外輸入病例沒有明顯徵狀，要在隔離過程中檢測才發現染疫。他又稱，有些人出現感冒徵狀，但不當一回事，回國後檢測才確診，反映外國對疫情未夠重視。他認為，如果各國都能動員防控，疫情有可能在6月份結束。
國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒今日在記者會上表示，總體上內地這一輪疫情流行高峰已過去，新增發病數目持續下降，疫情總體保持在較低水平，但強調不能放鬆防控工作。
（南方都市報/新京報）
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