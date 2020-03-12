確診新冠肺炎空姐同機兩人有病徵入院　衛生署正尋36名乘客 (18:05)

22歲國泰航空空姐昨（11日）確診感染新型冠狀病毒，她於3月8日由西班牙馬德里抵港的CX320航班上工作。衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心暫聯絡到13名相關乘客及空姐的11名同事，其中一名乘客及一名機組人員有病徵要入院，其餘22人要入住檢疫中心。衛生防護中心仍正追蹤確診空姐服務範圍內的餘下36名乘客，以及她一名在外地的同事。
被問及昨確診的第128宗個案，女病人潛伏期長達21日，該病人會否在離開檢疫中心回家後，接觸到來自其早前確診父親（第58宗）、殘留在家中的病毒，張竹君回應，食環署人員會在確診者的同住家人從檢疫中心回家前，到所有確診個案的住所清潔及消毒，第128宗個案的住所亦早已消毒，故她完成檢疫後再在家中受感染的可能較小。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，第58宗個昨已出院。本港昨日中午至今日中午另有7名確診者亦康復出院。
食物及衛生局副局長徐德義表示，清明節將至，提醒市民若前往內地掃墓，返港後必須檢疫14天；而在本港掃墓的市民，建議盡量不要在清明節正日前往，或使用食環署「無盡思念」網上追思服務，以防出現人群聚集，減低公共衛生風險。
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