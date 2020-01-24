張竹君：CX250再多一乘客初步陽性　為昨確診乘客丈夫　兒子亦流鼻水入院 (17:00)

第131宗初步陽性個案詳情：

．37歲男子，居於妻子（第130宗個案）父母的青山公路iPlace寓所

．與妻子和約1歲半的兒子於2月29日，由倫敦乘CX250抵港。包括其妻子在內，同一班機早前已有3人確診

．3月1日及2日分別與妻子到過葵芳新都會廣場及旺角先達廣場

．3月3日與妻子均發燒，3至9日主要留家

．3月10日陪同妻子乘的士到瑪嘉烈醫院求醫，妻子入院後自行乘的士回家

．兒子流鼻水，獲安排入瑪嘉烈醫院治療

張竹君又稱，2月29日抵港的CX250航班中有3名乘客確診，其中本港第114宗確診個案，與第130宗個案和今日初步陽性的病人在機上座位行數較接近，衛生防護中心已去信英國當局和航空公司，了解有沒有確診個案在發病後或傳染期內曾乘搭該航，並獲回覆稱暫未發現其他相關個案。

另外，張竹君表示，接獲內地衛健委通報一宗在北京確診的個案，病人3月7日在美國華盛頓州感喉嚨乾但無求醫，3月8日由西雅圖乘國泰航班CX857、9日早上6時抵港，同日早上7時許轉乘港龍航班KA900往北京。衛生防護中心呼籲該兩班機的乘客聯絡中心（熱線：2125 1122）。

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