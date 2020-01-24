近1500斑蝶在港度冬季　深水灣按年升22倍至2009年以來第二高 (15:28)

4個地點之中，以屯門小冷水錄得最多越冬斑蝶，剛過去的冬季錄得649隻，按年增1.5倍，不過該處的越冬蝴蝶數量反覆，每隔兩至三年會出現一次高峰，剛過去的冬季與對上一個高峰期、即2015年冬季的1596隻仍有距離。深水灣的越冬蝴蝶數量同樣反覆，不過剛過去冬季錄得的斑蝶數量，已是自2009年有記錄以來第二高。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，從4個地點錄得的斑蝶類型和越冬模式，發現小冷水和深水灣，與大嶼山的分流和水口的越冬斑蝶，很大可能屬兩組來自北方不同地區的斑蝶群。他說，小冷水和深水灣的斑蝶約於11月已出現，至翌年1月仍有紀錄；分流和水口的則於10月已開始出現，但至12月已幾乎沒有紀錄。其次是斑蝶群的種類，在小冷水和深水灣越冬的斑蝶，絕大多數為烏鴉型，分流和水口的斑蝶則以老虎型為主。

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