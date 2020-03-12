戲劇班導師無抗疫基金資助轉行裝修　工會促政府增資助 (15:00)

香港舞台藝術從業員工會2月初以網上問卷訪問440名藝術工作者，54%受訪者表示因疫症影響導致已知損失達1.5萬元以上。籌委會委員黎玉清表示，自從康文署關閉場館和學校停課，業界「手停口停」。她指出，雖然自由工作者可申請7500元的單次津貼，但津貼不涵蓋藝術教育工作者，「自由工作者大多兼顧演出和教學，這樣很不公平」。

香港舞台技術及設計人員協會主席徐碩朋表示，康文署閉館導致數千個崗位受影響，但單次津貼不涵蓋康文署觀眾拓展辦事處、圖書館等的劇場製作團隊，反映藝發局標準「離地」。工會稱，疫情下劇團的門票收入大減、製作費付諸流水，或會出現倒閉潮。

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