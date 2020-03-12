法定產假草案交立法會人力委員會　法律顧問：暫看不到會遭法律挑戰 (14:25)

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立法會法律顧問表示，因大會決定把法例草案交付事務委員會，便要按照大會決定去審議，而由於會議受事務委員會性質所限，議員要就政策提問，不會有法案委員會進行「逐條審議」，而涉及條文寫法並非事務委員會的工作。

被問到以此形式通過法案會否受法律挑戰，法律顧問稱，由內會成立法案委員會審議法案是其中一種決議方式，現時是據議事規則另一方式去決議草案，在大會決定把法例交由事務委員會審議時看不到有法律挑戰，故現時看不到事務委員會按大會決定處理議案會遭法律挑戰。

人力事務委員會主席何啟明表示，若條文內的用字不同，用意不同，不是無聊瑣碎，也可提問。至於法案討論的「死線」，何啟明指出，局長最遲需在6月29日恢復二讀，他期望今日完成討論規程問題，下次會議可由政府官員開始發言。

惟公民黨譚文豪問到，無法「逐條審議」下，如何把會議討論內容聚焦，何啟明回應「研究緊，會聽大家意見」，他表示會在下次會議交代。