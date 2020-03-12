劉家衡女助理今晨被捕　傍晚准保釋　貼「藍絲與狗不得內進」告示惹衝擊 (18:39)

【16:18】探員離開辦事處後，劉家衡聯同另外6名深水埗區議員召開記者會。劉家衡稱，今（12日）清晨6時50分，警方手持搜查令登門搜查，但探員拒絕讓有法律背景的劉家衡細閱，僅短暫展示便收起，兩名探員把他按到屋內一張櫈上，搜查期間無法與潘女接觸；下午警方再派出11名探員押解潘女到辦事處搜查，當中包括一名總督察，事後探員僅隨手取走一桶未必涉案的漂白水便離開。

劉家衡表示，事發當日辦事處被疑親建制的人衝擊，他是受襲一方，其女友（即潘女）身形矮小，事後卻被捕及押解，形容情況罕見，不理解警方為何高調搜查受襲一方。深水埗區議會副主席伍月蘭對事件表示高度關注，譴責有人欺凌區議員製造白色恐怖，將準備文件於區議會上跟進。

【14:00】下午1時40分，警方押解潘姓女助理返回案發的議員辦事處搜查，區議員李文浩及劉家衡從旁監察。探員其後取走一桶漂白水作證物。據悉，潘女於案發當日曾以「洗地」為由，向辦事處大門地下潑漂白水，但當日未有接獲有人被漂白水濺傷報告。

【12:09】警方稱，深水埗警區重案組第一隊接手調查，以涉嫌傷人拘捕該潘姓女助理，她目前正被扣留調查。

【10:52】深水埗區議員李文浩及劉家衡的議員聯合辦事處，早前於門外貼出「藍絲與狗不得內進」告示，惹來懷疑親建制團體衝擊。警方今（12日）清晨6時許帶同搜查令到劉家衡寓所，拘捕25歲姓潘女助理，並檢走她的手機及一條裙。劉家衡在facebook表示已與律師跟進事件。本報正向警方查詢。

數十名示威者周一（9日）戴口罩及持棍，拆毁李文浩及劉家衡的辦事處門外閉路電視，對職員吐口水及拳打腳踢，兩名區議員受傷，兩名女助理（包括潘女）因手傷送院，警方當場以襲擊及刑事毁壞拘捕3名男子，包括香港政研會兩名主席鄧德成及關新偉。

相關報道：批區議員李文浩3宗罪 民記研法律行動